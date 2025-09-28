Tiroteo e incendio en iglesia mormona de Michigan deja 11 heridos y termina con suicidio del atacante

Santiago

Durante la jornada de este domingo, se constató una tragedia en una iglesia de la ciudad de Michigan, Estados Unidos, todo esto cuando un hombre armado irrumpió en el recinto religioso, disparó contra los presentes y posteriormente incendió el edificio. Las llamas consumieron gran parte del templo mientras los feligreses y vecinos observaban con horror.

Las autoridades locales informaron que el atacante se suicidó tras chocar su camioneta contra el inmueble y que al menos 11 personas resultaron heridas, varias de ellas menores de edad. “No hay amenaza para el público en este momento”, señaló el Departamento de Policía de Grand Blanc, confirmando que el lugar permanecía en llamas.

La fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, calificó lo sucedido como “desgarrador y estremecedor” e informó que agentes del FBI y la ATF se trasladaron al lugar. El director del FBI, Kash Patel, aseguró que la agencia trabaja en coordinación con la policía local para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad instalaron un pabellón de reunificación en el teatro Trillium, donde familiares y sobrevivientes pudieron resguardarse, al tiempo que se pidió a la comunidad evitar la zona afectada.