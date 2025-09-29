;

Alerta en Venezuela: Maduro decreta nuevo estado de excepción para enfrentar “agresión de Estados Unidos”

La norma, vigente por 90 días prorrogables, faculta a la Fuerza Armada para controlar servicios en todo el país.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este lunes un decreto de “conmoción exterior”, una figura contemplada en la Constitución que amplía sus atribuciones en medio de lo que el Gobierno califica como amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos.

La medida, de aplicación inmediata y con vigencia de 90 días prorrogables, autoriza a la Fuerza Armada a tomar control de servicios públicos, industrias estratégicas y a cerrar las fronteras del país.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez detalló que el decreto busca otorgar “plenas facultades al presidente para desplegar a las fuerzas de seguridad y garantizar la defensa integral de la nación”, recogió El País.

Además, incluye la posibilidad de movilizar a los más de 4,5 millones de milicianos que el chavismo asegura tener bajo su mando. Rodríguez advirtió que no se permitirá que actores internos o externos promuevan ni respalden una eventual agresión contra Venezuela.

Durante la reunión del Consejo de la Nación en la que se oficializó la medida, Maduro aseguró que el país “jamás será humillado por ningún imperio” y llamó a la unidad nacional frente a lo que considera una amenaza directa.

“Nuestro objetivo es que toda la nación, cada ciudadano y ciudadana, tenga respaldo y protección para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque”, sostuvo, destacando que el pueblo “se está preparando y uniendo con las bendiciones de Dios por delante”, sumó.

El mandatario también lanzó una advertencia a la comunidad internacional, asegurando que cualquier ofensiva militar de Estados Unidos desencadenaría “una guerra de proporciones continentales”.

