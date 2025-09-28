Junior Cruzat se queda con el título mundial de boxeo Súper Pluma en Puerto Montt

Mientras la atención de casi todo el país estaba puesta en el debut de La Roja por el Mundial de Fútbol Sub 20, un chileno hizo historia en el boxeo. Se trata de Junior Cruzat, quien obtuvo este sábado el título mundial Súper Pluma de la UBO.

El Arena Puerto Montt fue el escenario de un evento que marcó un hito histórico para el deporte nacional, puesto que desde 1992 que no se realizaba un mundial de boxeo en Chile.

De esa manera, y ante más de 3 mil personas, Cruzat se proclamó campeón tras ganar su combate por descalificación del brasileño Jackson Furtado, quien le propinó varios golpes en la nuca al boxeador chileno, algo que está prohibido.

“En ningún momento me sentí afligido o mal. Fue una suma de golpes atrás, me pegó como cuatro o tres golpes en la nuca. El último golpe ni lo vi, caí al suelo y después ya no me sentí en condiciones para continuar”, detalló el púgil nacional sobre el combate.

“Todos se dieron cuenta de que fue un golpe ilegal, más encima fuera tiempo. No era la manera de terminar el combate, pero íbamos ganando sin duda todos los rounds”, agregó Junior Cruzat, quien de paso extendió su gran invicto (16-0-0).