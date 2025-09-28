;

Tiroteo desde una lancha deja tres muertos y ocho heridos en Carolina del Norte

Según con el reporte oficial, una embarcación se acercó poco antes de las 9:30 p.m. al Southport Yacht Basin, en las inmediaciones del restaurante.

Verónica Villalobos

Tiroteo desde una lancha deja tres muertos y ocho heridos en Carolina del Norte

Santiago

Un ataque armado desde una embarcación contra un restaurante en el muelle de Southport, Carolina del Norte, dejó la noche del sábado un saldo de tres personas fallecidas y al menos ocho heridas. El hecho ocurrió en el sector del Southport Yacht Basin, donde el agresor abrió fuego contra la multitud y luego escapó por el Canal Intracostero del Atlántico.

Las autoridades locales confirmaron que varias víctimas fueron trasladadas a centros médicos de la región, mientras la ciudad emitió una alerta pública pidiendo a los vecinos permanecer en sus hogares y reportar cualquier situación sospechosa.

Revisa también

ADN

La oficial de información pública, ChyAnn Ketchum, detalló que el ataque se produjo cerca de las 9:30 p.m. y que horas más tarde, alrededor de las 11:30 p.m., una persona de interés fue detenida para ser interrogada, aunque aún no se confirma si corresponde al autor del tiroteo.

El administrador municipal, Noah Saldo, señaló que los equipos de emergencia trabajaron intensamente en el lugar, mientras fuerzas estatales y federales apoyan la investigación para esclarecer el móvil del ataque.

La comunidad de Southport permanece en alerta y bajo fuerte resguardo policial tras la tragedia ocurrida en el restaurante American Fish Company.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad