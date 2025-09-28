Tiroteo desde una lancha deja tres muertos y ocho heridos en Carolina del Norte

Santiago

Un ataque armado desde una embarcación contra un restaurante en el muelle de Southport, Carolina del Norte, dejó la noche del sábado un saldo de tres personas fallecidas y al menos ocho heridas. El hecho ocurrió en el sector del Southport Yacht Basin, donde el agresor abrió fuego contra la multitud y luego escapó por el Canal Intracostero del Atlántico.

Las autoridades locales confirmaron que varias víctimas fueron trasladadas a centros médicos de la región, mientras la ciudad emitió una alerta pública pidiendo a los vecinos permanecer en sus hogares y reportar cualquier situación sospechosa.

La oficial de información pública, ChyAnn Ketchum, detalló que el ataque se produjo cerca de las 9:30 p.m. y que horas más tarde, alrededor de las 11:30 p.m., una persona de interés fue detenida para ser interrogada, aunque aún no se confirma si corresponde al autor del tiroteo.

El administrador municipal, Noah Saldo, señaló que los equipos de emergencia trabajaron intensamente en el lugar, mientras fuerzas estatales y federales apoyan la investigación para esclarecer el móvil del ataque.

La comunidad de Southport permanece en alerta y bajo fuerte resguardo policial tras la tragedia ocurrida en el restaurante American Fish Company.