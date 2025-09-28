;

¿Qué es el IMEI y por qué deberías tenerlo siempre a mano ante robos y pérdidas de teléfonos?

En la era digital, disponer de los recursos adecuados para resguardar la información personal es esencial.

En tiempos donde los robos y pérdidas de teléfonos móviles son cada vez más frecuentes, contar con las herramientas necesarias para proteger la información personal resulta fundamental.

Una de ellas es el IMEI, un número único que identifica cada dispositivo y que puede ser determinante a la hora de bloquearlo o recuperarlo.

Este código, conocido como International Mobile Equipment Identity, funciona como una especie de huella digital del celular, ya que es exclusivo para cada equipo.

Las compañías de telefonía lo utilizan para gestionar la red y, en caso de extravío, permite inhabilitar el aparato, evitando que siga siendo usado de manera indebida.

De acuerdo con especialistas en tecnología, conocer este dato es tan importante como tener a mano la cédula de identidad. “Así como cada uno de nosotros conocemos nuestro RUT, es crucial tener a mano siempre nuestro IMEI. En caso de robo o pérdida, este dato clave nos ayudará a bloquear el móvil”, explicó Elías Inostroza, master trainer de Samsung para móviles.

¿Cómo conocer el IMEI?

Existen distintas formas de acceder a este número. Una de las más rápidas es a través del teclado de llamadas: basta con marcar *#06# y el código aparecerá en la pantalla.

Otra alternativa es ingresar a Ajustes → Acerca del teléfono → Información del IMEI, donde se despliega el detalle completo del dispositivo, especialmente útil en modelos con doble tarjeta SIM.

Finalmente, para quienes aún conservan la caja original del equipo, el número suele estar impreso en ella o, en teléfonos con batería extraíble, en la parte posterior del aparato.

Los expertos recomiendan anotar el IMEI en un lugar seguro, pero nunca compartirlo públicamente, ya que se trata de un dato sensible que podría ser mal utilizado. En caso de sufrir un robo, entregar este número a la compañía de telefonía permite bloquear el dispositivo y proteger la información personal almacenada.

Contar con el IMEI y tenerlo a mano puede ser la diferencia entre perder definitivamente un celular o resguardar tanto el equipo como los datos personales.

