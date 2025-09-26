¡Panorama gamer! Estos son los juegos gratis para el fin de semana del 26 al 28 de septiembre (y más)
Terminando la semana, te contamos cuáles son los títulos que podrás disfrutar de manera totalmente gratuita en tu plataforma preferida.
Llegó un nuevo fin de semana y aquí te contamos cuáles son los juegos a los que podrás tener acceso en tu plataforma de manera totalmente gratis para disfrutar de un atractivo panorama.
Como es costumbre, te mostramos una gran variedad de opciones. No importa la consola que tengas ni los títulos o géneros que prefieras, hay diversas formas de aprovechar los próximos días.
De igual manera, es importante tener en cuenta que algunos videojuegos están sujetos a condiciones y restricciones según el distribuidor.
Son especificaciones como el tiempo que estará gratis para descargar, si podrás quedártelo para siempre, si es bajo algún servicio de pago previo o incluso si se trata más bien de una prueba free. Pero, de igual manera, son opciones a descargar sin un costo extra y pasar un buen rato.
Revisa también:
PlayStation Plus
- Stardew Valley
- Psychonauts 2
- Viewfinder
*Todos disponibles hasta el 6 de octubre.
Xbox (Free play days con core o Game Pass)
- Bassmaster Fishing
- PGA Tour 2K25
- Dungeons 3
- Trailmakers
- Diablo IV
- Rematch
*Todos disponibles hasta el 28 de septiembre.
Nintendo Switch
- Kirby’s Star Stacker
- FORSAKEN 64
- Survival Kids
- Chibi-Robo!
*Disponibles para miembros de Nintendo Switch Online.
PC
- The Deed - Disponible hasta el 27 de septiembre.
- Dillo’s Dilemma - Disponible de forma permanente.
- Cartoon Survivor - De forma permanente.
- The Adventures of Candle Boy - De forma permanente.
- El Hermano de Jorel y el Juego Más Importante de la Galaxia
- Eastern Exorcist
*Ambos disponibles hasta el 2 de octubre.