“Análisis de familia”: La perturbadora carta que habría dejado madre que cometió presunto parricidio en Chiguayante

Es buscada por la policía. Una madre es “sujeto de interés” luego de cometer un presunto parricidio que conmociona a los vecinos de Chiguayante.

La mujer habría asesinado a su hija, de 39 años, y también le habría disparado a su hijo, de 35, a quien baleó en la cabeza y permanece en riesgo vital.

Tras esto, se le perdió el rastro tras subir a un vehículo y dejar el lugar. Pero antes, habría dejado unas cartas. Unas misivas que tendrían un perturbador contenido.

Las cartas antes del parricidio de Chiguayante

Así, el contenido de estos textos, que habrían sido escritos por la mujer, está siendo periciado por la policía.

Y en ellos habría hecho nada menos que un análisis de su familia. "Habría dejado una carta, de al menos nueve hojas, no inculpándose, sino que haciendo un análisis de la familia“, contaron en Meganoticias.

En tanto, el auto de la presunta autora de este crimen, y que es el mismo con el que escapó del lugar, fue hallado a más de 100 kilómetros, en la región de Ñuble. Y sin rastros de su paradero.