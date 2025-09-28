VIDEOS. Partido de alto voltaje: Brasil y México repartieron puntos en el Estadio Nacional por el Mundial Sub 20
La ‘verdeamarelha’ logró dar vuelta el marcador frente a los mexicanos, pero se les escapó el triunfo en el final.
Este domingo por la tarde, arrancó la segunda jornada del Mundial Sub 20 en nuestro país, y el Estadio Nacional fue testigo de otro partidazo donde Brasil y México repartieron honores por el Grupo C.
En la previa del partido, Marruecos sorprendió a España y lo venció merecidamente. Pero de fondo, brasileños y mexicanos disputaron un partidazo que no tuvo freno.
México se puso en ventaja gracias al tanto de Alexei Domínguez (9′). Sin embargo, Rafael Coutinho (22′) le puso emoción al encuentro anotando el empate para los sudamericanos.
Ya en el complemento, Luighi (76′) puso en ventaja a la ‘verdeamarelha’, y cuando el ‘pentacampeón’ del mundo pensaba en los tres puntos, Diego Ochoa (86′) dejó en silencio a la banca sudamericana anotando el empate para los ‘aztecas’.
Con el marcador cerrado, más el partido de ida, el Grupo C quedó liderado por Marruecos con tres puntos, seguido por Brasil y México, ambos con una unidad. Cierra la zona España sin puntos.
En la próxima fecha, los africanos desafiarán a la ‘verdeamarelha’, mientras que los ‘hispanos’ buscarán sumar puntos ante los 'aztecas’.
