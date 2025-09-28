Este domingo por la tarde, arrancó la segunda jornada del Mundial Sub 20 en nuestro país, y el Estadio Nacional fue testigo de otro partidazo donde Brasil y México repartieron honores por el Grupo C.

En la previa del partido, Marruecos sorprendió a España y lo venció merecidamente. Pero de fondo, brasileños y mexicanos disputaron un partidazo que no tuvo freno.

México se puso en ventaja gracias al tanto de Alexei Domínguez (9′). Sin embargo, Rafael Coutinho (22′) le puso emoción al encuentro anotando el empate para los sudamericanos.

Ya en el complemento, Luighi (76′) puso en ventaja a la ‘verdeamarelha’, y cuando el ‘pentacampeón’ del mundo pensaba en los tres puntos, Diego Ochoa (86′) dejó en silencio a la banca sudamericana anotando el empate para los ‘aztecas’.

Con el marcador cerrado, más el partido de ida, el Grupo C quedó liderado por Marruecos con tres puntos, seguido por Brasil y México, ambos con una unidad. Cierra la zona España sin puntos.

En la próxima fecha, los africanos desafiarán a la ‘verdeamarelha’, mientras que los ‘hispanos’ buscarán sumar puntos ante los 'aztecas’.

Recuerda que toda la acción del Mundial Sub 20 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Los goles entre Brasil y México

¡GOOOL DE MÉXICO!



Alexei Domínguez tomó el rebote y marcó el 1-0 contra Brasil.#MundialSub20EnDSPORTS



TODA la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ EN VIVO por DSPORTS

Contrata https://t.co/L5LN8SdbMV pic.twitter.com/EbXUz0SadO — DSPORTS (@DSports) September 28, 2025

¡QUÉ GOLAZO DE BRASIL!



Tremendo bombazo de Rafael Coutinho para el 1-1 contra México.#MundialSub20EnDSPORTS



TODA la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ EN VIVO por DSPORTS

Contrata https://t.co/L5LN8SdbMV pic.twitter.com/3vmal8534O — DSPORTS (@DSports) September 28, 2025

¡GOOOL DE BRASIL!



Luighi definió en el área para la remontada 2-1 contra México.#MundialSub20EnDSPORTS



TODA la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ EN VIVO por DSPORTS

Contrata https://t.co/L5LN8SdbMV pic.twitter.com/LwYUyi5tO7 — DSPORTS (@DSports) September 29, 2025