Influencer compró bebida y encontró una asquerosa sorpresa al interior: “Cayó en mi vaso y terminé vomitando”

El creador de contenido Diego Aranis utilizó sus redes sociales para denunciar el hecho. Se puso en contacto con servicio al cliente.

Javier Méndez

Una desagradable sorpresa se llevó este fin de semana el creador de contenido chileno Diego Aranis (@diegoaraniss), quien es ampliamente conocido por sus videos de la WWE.

“Estábamos tomando Coca-Cola cuando, de repente, venía eso. No sé qué será”, dijo mientras mostraba un extraño elemento entre café y verde que habría estado al interior de la botella plástica.

“Más encima salió en mi vaso, ya nos habíamos tomado casi toda la Coca-Cola cuando serví eso y terminé vomitando, pensando que era algo vivo”, explicó a sus más de 40 mil seguidores. Probablemente, ni siquiera The Boogeyman habría soportado la escena sin sentir arcadas.

Una búsqueda rápida en Google, tras el acontecido almuerzo, le indicó que podría tratarse de una crisálida, ya fuera de mariposa o de polilla; es decir, la etapa de transformación previa a su aparición como insecto adulto.

Posteriormente, Aranis se puso en contacto con el servicio al cliente para obtener alguna solución.

“Nos dijeron que si nos sentimos mal, nos acercáramos al centro médico más cercano, y que recién el día lunes van a mandar a alguien del embotellamiento para que se lleve esa muestra y la pueda revisar”, detalló.

La compañía se habría comprometido a enviar un reporte del descubrimiento. “Igual es dudoso, porque el reporte lo hacen finalmente ellos mismos (...) vamos a ver qué pasa ahí”, señaló.

