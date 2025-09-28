La tabla de posiciones tras el empate de la U en La Serena

Con dos partidos pendientes quedó el Campeonato Nacional 2025. Uno de ellos es el que tiene que disputar la Universidad de Chile ante Everton, encuentro que será clave para las aspiraciones azules con miras al 2026.

Los universitarios solo rescataron un empate frente a Deportes La Serena y no solo le dicen adiós a la lucha por la corona del torneo, sino que además ponen en riesgo el cotizado “Chile 2″ para la próxima temporada.

Con 39 puntos, Universidad de Chile se estancó en la cuarta posición, a 17 puntos de distancia del líder Coquimbo Unido. Eso sí, los azules tienen ese partido pendiente, que los puede consolidar en el segundo lugar para quedarse con el “Chile 2″.

Por otra parte, Deportes La Serena sumó una barrita más de oxígeno en la pelea por el descenso. Los ‘papayeros’ son 13° con 20 puntos, a tres del último equipo que está perdiendo la categoría, Unión Española.