Alejandro Tabilo ya tiene rival y horario para su debut en la qualy del Masters 1000 de Shanghai

Luego de salir campeón del ATP 250 de Chengdú y su temprana eliminación del ATP 500 de Tokio, Alejandro Tabilo (72°) ya se prepara para el siguiente desafío de su gira asiática: el Masters 1000 de Shanghai.

A pesar de su reciente ascenso en el ranking mundial, “Jano” no pudo entrar al cuadro principal del certamen y tendrá que disputar la qualy, donde se medirá contra el local Jie Cui (308°), quien accedió gracias a una invitación.

El partido entre el chileno y el chino está programado para este lunes 29 de septiembre en el segundo turno del Court Central, por lo que comenzará a eso de las 03:00 horas de Chile.

En caso de salir victorioso, Tabilo jugará la segunda ronda y final de la qualy en Shanghái ante el vencedor del duelo entre el otro jugador chino, Fajing Sun (225°), y el francés Harold Mayot (150°).