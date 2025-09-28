Alejandro Tabilo ya tiene rival y horario para su debut en la qualy del Masters 1000 de Shanghai
El tenista chileno buscará meterse en el cuadro principal del certamen en China.
Luego de salir campeón del ATP 250 de Chengdú y su temprana eliminación del ATP 500 de Tokio, Alejandro Tabilo (72°) ya se prepara para el siguiente desafío de su gira asiática: el Masters 1000 de Shanghai.
A pesar de su reciente ascenso en el ranking mundial, “Jano” no pudo entrar al cuadro principal del certamen y tendrá que disputar la qualy, donde se medirá contra el local Jie Cui (308°), quien accedió gracias a una invitación.
El partido entre el chileno y el chino está programado para este lunes 29 de septiembre en el segundo turno del Court Central, por lo que comenzará a eso de las 03:00 horas de Chile.
En caso de salir victorioso, Tabilo jugará la segunda ronda y final de la qualy en Shanghái ante el vencedor del duelo entre el otro jugador chino, Fajing Sun (225°), y el francés Harold Mayot (150°).