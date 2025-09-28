;

Chile triunfa en los “Premios Oscar” del turismo: estas fueron todas las categorías donde ganó

Esta semana se revelaron los resultados del World Travel Awards de Sudamérica 2025, evento que reconoce la excelencia en la industria.

Javier Méndez

Chile triunfa en los “Premios Oscar” del turismo: estas fueron todas las categorías donde ganó

Chile triunfa en los “Premios Oscar” del turismo: estas fueron todas las categorías donde ganó / DieterMeyrl

Este fin de semana se dio a conocer que Chile ganó en cinco categorías de los World Travel Awards 2025, evento que reconoce, premia y celebra la excelencia en todos los sectores de la industria turística.

“Nuestros ganadores representan lo mejor de nuestra industria, y aplaudimos sus logros en la construcción del futuro de los viajes en toda la región”, dijo Graham Cooke, presidente y fundador de World Travel Awards, durante una ceremonia en Cancún, donde se revelaron los resultados.

En detalle, el país resultó vencedor en las siguientes cinco categorías del apartado de Sudamérica:

  • Mejor destino de Turismo Aventura (por 11vo año consecutivo)
  • Mejor Destino Romántico (por el desierto de Atacama)
  • Mejor Destino Verde
  • Mejor Destino de Naturaleza
  • Mejor Destino de Cruceros

La lista completa de vencedores se puede revisar pinchando aquí.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad