Chile triunfa en los “Premios Oscar” del turismo: estas fueron todas las categorías donde ganó

Este fin de semana se dio a conocer que Chile ganó en cinco categorías de los World Travel Awards 2025, evento que reconoce, premia y celebra la excelencia en todos los sectores de la industria turística.

“Nuestros ganadores representan lo mejor de nuestra industria, y aplaudimos sus logros en la construcción del futuro de los viajes en toda la región”, dijo Graham Cooke, presidente y fundador de World Travel Awards, durante una ceremonia en Cancún, donde se revelaron los resultados.

En detalle, el país resultó vencedor en las siguientes cinco categorías del apartado de Sudamérica:

Mejor destino de Turismo Aventura (por 11vo año consecutivo)

(por 11vo año consecutivo) Mejor Destino Romántico (por el desierto de Atacama)

(por el desierto de Atacama) Mejor Destino Verde

Mejor Destino de Naturaleza

Mejor Destino de Cruceros

La lista completa de vencedores se puede revisar pinchando aquí.