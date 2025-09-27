;

Doble homicidio en La Pintana: dos hombres acribillados en la calle

La balacera se registró la noche del viernes en plena vía pública y dejó a las víctimas sin vida en el lugar. Fiscalía y Carabineros realizan diligencias para dar con los responsables.

Verónica Villalobos

Doble homicidio en La Pintana: dos hombres acribillados en la calle

Santiago

Una violenta balacera ocurrida cerca de las 22:30 horas de este viernes en la comuna de La Pintana terminó con la muerte de dos hombres. El hecho tuvo lugar en la intersección de pasaje El Profeta con calle Edith Madge de Huneeus, donde vecinos alertaron a Carabineros tras escuchar disparos.

Al llegar al sitio del suceso, efectivos policiales constataron que ambas víctimas ya habían fallecido producto de múltiples impactos de bala. En el lugar se levantó una importante cantidad de evidencia balística que quedó a disposición de los equipos especializados de Carabineros.

Revisa también

ADN

La Fiscalía ECOH instruyó la presencia de personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) para desarrollar las pericias. La fiscal Claudia Barraza informó que, en primera instancia, las víctimas serían de nacionalidad chilena y descartó que hubiera una discusión entre ellos, apuntando a la intervención de terceros en el crimen.

Las investigaciones se mantienen en curso para establecer el modus operandi y dar con los responsables de este doble homicidio que conmocionó a la comuna.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad