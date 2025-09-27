Doble homicidio en La Pintana: dos hombres acribillados en la calle

Santiago

Una violenta balacera ocurrida cerca de las 22:30 horas de este viernes en la comuna de La Pintana terminó con la muerte de dos hombres. El hecho tuvo lugar en la intersección de pasaje El Profeta con calle Edith Madge de Huneeus, donde vecinos alertaron a Carabineros tras escuchar disparos.

Al llegar al sitio del suceso, efectivos policiales constataron que ambas víctimas ya habían fallecido producto de múltiples impactos de bala. En el lugar se levantó una importante cantidad de evidencia balística que quedó a disposición de los equipos especializados de Carabineros.

La Fiscalía ECOH instruyó la presencia de personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) para desarrollar las pericias. La fiscal Claudia Barraza informó que, en primera instancia, las víctimas serían de nacionalidad chilena y descartó que hubiera una discusión entre ellos, apuntando a la intervención de terceros en el crimen.

Las investigaciones se mantienen en curso para establecer el modus operandi y dar con los responsables de este doble homicidio que conmocionó a la comuna.