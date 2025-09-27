;

PDI detiene a tres hombres por violento asalto a adulta mayor con alzheimer en Lampa

Tres sujetos de 25, 35 y 37 años, todos con antecedentes delictuales, fueron arrestados tras un operativo que permitió esclarecer el ataque a una mujer de 80 años.

Verónica Villalobos

PDI detiene a tres hombres por violento asalto a adulta mayor con alzheimer en Lampa / Francisco Castillo

Santiago

La Policía de Investigaciones confirmó la detención de tres hombres responsables de un brutal asalto ocurrido el pasado 16 de enero en la comuna de Lampa, Región Metropolitana. La víctima, una adulta mayor de 80 años que padece alzheimer, fue sorprendida mientras estaba sola en su casa.

Según detalló el comisario Mauricio Camousseight, la mujer fue golpeada, maniatada con prendas de vestir e incluso los atacantes intentaron asfixiarla con sus propias manos antes de huir con diversas especies. La investigación fue llevada adelante por la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte, que realizó un operativo simultáneo en domicilios de Lampa, Cerrillos y San Miguel.

El fiscal Gonzalo Álvarez, de la Fiscalía Local de Chacabuco, subrayó que gracias a la incautación de teléfonos celulares en vehículos vinculados al hecho, fue posible individualizar a los tres sujetos, quienes ya tenían un amplio historial delictual.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y enfrentan cargos por robo con violencia e intimidación, quedando a la espera de las medidas cautelares que determine el tribunal.

