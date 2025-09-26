;

En la previa a partido contra Deportes La Serena: PDI realiza fiscalización masiva tras desmanes de hinchas de la U en la ciudad

El operativo incluyó 160 controles de identidad a nacionales y extranjeros, algunos con antecedentes policiales y situaciones migratorias irregulares.

Nelson Quiroz

Paulina Marin

Cedida / Captura

Cedida / Captura

Detectives de la Prefectura Provincial Elqui de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron a cabo este viernes un operativo de fiscalización masiva en la Avenida de Aguirre, en La Serena, como medida preventiva frente al aumento de aficionados del club Universidad de Chile en la zona.

El plantel profesional del equipo se encuentra hospedado hasta este domingo en el hotel Diego de Almagro, cercano al Faro Monumental, donde se han registrado desórdenes y un incendio tras el lanzamiento ilegal de fuegos artificiales durante una arenga de hinchas el miércoles, previo al partido de la Copa Sudamericana.

Según explicó el prefecto Juan Carlos Moya, jefe de la Prefectura Provincial Elqui, el despliegue contó con 50 detectives y 16 vehículos, con el objetivo de resguardar a residentes y turistas del sector céntrico y borde costero de la ciudad.

“Este procedimiento apunta a una mayor fiscalización a los transeúntes en las inmediaciones de la Avenida del Mar y la Avenida de Aguirre, logrando un total de 160 controles de identidad a nacionales y extranjeros”, señaló.

El operativo también permitió detectar antecedentes policiales y situaciones irregulares. De los 160 controlados, 63 registraban antecedentes, dos fueron detenidos por órdenes de aprehensión vigentes relacionadas con daños e infracción a la Ley de Drogas, y tres más fueron controlados por consumo o porte de estupefacientes. Además, cuatro extranjeros fueron denunciados por su situación migratoria irregular.

El despliegue se realizó entre el centro histórico y el Faro Monumental de La Serena, con especial atención a la seguridad de la comunidad y a la mitigación de nuevos incidentes.

ADN

Cedida

