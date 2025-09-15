;

Muere Hermeto Pascoal, uno de los músicos latinoamericanos más influyentes del mundo: tenía 89 años

El artista inspiró a artistas de todo el mundo con su combinación de sonidos naturales y jazz.

Muere Hermeto Pascoal, uno de los músicos latinoamericanos más influyentes del mundo: tenía 89 años / Mauricio Santana

Se fue el “brujo” de la música brasileña que unió los sonidos de la naturaleza con múltiples instrumentos. A sus 89 años, Hermeto Pascoal seguía activo y contaba hasta con una presentación anunciada para el 57 Festival de Jazz de Barcelona, que se desarrollará en octubre.

En redes sociales, su familia anunció su muerte: “Con serenidad y amor, comunicamos que Hermeto Pascoal hizo su tránsito al plano espiritual, rodeado de su familia y de compañeros de música. En el momento exacto de su partida, su grupo estaba en el escenario, como a él le hubiera gustado: haciendo sonido y música”.

El multiinstrumentista brasileño falleció este sábado, dejando un legado inmenso en la música instrumental y en la cultura universal. Reconocido como arreglista, compositor y creador de un lenguaje propio, su trayectoria lo llevó a obtener distinciones como un Grammy Latino.

Su vida y trayectoria

El talento de “O Bruxo” (el brujo, en portugués), de transformar cualquier sonido en arte, traspasó las fronteras de Brasil. Usando desde los instrumentos tradicionales hasta objetos cotidianos como teteras, juguetes o incluso el murmullo del viento y el canto de los pájaros, dejó una vasta discografía.

El autodidacta Hermeto Pascoal nació en 1936 en Lagoa da Canoa, en Alagoas, donde desarrolló su talento en un ambiente rural. A los 14 años ya era músico profesional y se trasladó a las mayores ciudades de Brasil.

En 1971 viajó a Nueva York, donde estableció un vínculo esencial con Miles Davis, quien incluyó varias de sus composiciones en el álbum ‘Live Evil’. También colaboró con destacados artistas como Airto Moreira y Flora Purim.

Pascoal rechazaba la etiqueta de “músico de jazz” y reivindicaba la influencia de la música brasileña en su obra, según recuerda BBC. El chorinho y la samba se mezcla con el jazz en su trabajo.

La despedida:

