Asociación Nacional de Mujeres Periodistas elige nuevo directorio para el período 2025–2027

La ANMPE inicia un nuevo ciclo con María Teresa Cárdenas en la presidencia y la incorporación de destacadas profesionales, entre ellas Sandra Zeballos, voz reconocida de ADN Radio.

Verónica Villalobos

Santiago

Con una activa participación de socias de todo el país, la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas (ANMPE) realizó las elecciones de su nuevo directorio para el período 2025–2027.

La presidencia recayó en María Teresa Cárdenas, quien expresó su entusiasmo y compromiso por liderar la organización: “Es un desafío enorme, pero sé que con este directorio y con el apoyo de todas las socias y de las nuevas que se incorporen, trabajaremos creativamente para fortalecer y dignificar nuestra profesión”.

Equipo ANMPE 2025-2027

El equipo que acompañará a Cárdenas está conformado por:

- Macarena Cifuentes: directora de Expertiva Comunicaciones.

- Sandra Zeballos, directora de magazine y conductora de ADN Radio.

- Catalina Palma, conductora de +100cia y periodista en Teletrece de Canal 13.

- Alejandra Sepúlveda, periodista de Codelco El Teniente.

- Carola Zúñiga, CEO de Zeta Comunicaciones.

- Maritza Blanco, consultora en comunicación y sostenibilidad.

- Pamela Morales, directora ejecutiva de la agencia Moral Comunicaciones.

- Constanza Téllez, conductora de Radio La Metro.

- Lorena Talma, gerente comunicaciones corporativas Arcos Dorados Chile.

Tras las elecciones, Patricia Alrringo, quien lideró la ANMPE en el período 2023–2025, subrayó el valor de la participación de las socias y la relevancia de la asociación en la defensa y promoción del rol de las mujeres en los medios y en la comunicación organizacional.

Entre los desafíos de la nueva directiva está dar continuidad a proyectos como los premios Lenka Franulic y Raquel Correa, además de ampliar iniciativas de formación y reforzar redes entre periodistas de distintas generaciones.

