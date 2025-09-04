Nuevo estudio revela la relación entre equidad de género y la inteligencia artificial en Chile / Cedida

Más de 250 mujeres que están liderando una transformación en distintos sectores productivos del país se congregaron para abordar temas como su participación en el desarrollo de la IA, con una mirada ética, diversa e inclusiva, y el síndrome del impostor.

Constanza Cárdenas, Gerenta General de CCHSC destacó la Cumbre de Mujeres Líderes como “instancias que nos motivan, para promover el liderazgo femenino, fomentar culturas que promueven la confianza y empoderamiento, además del sentido de pertenencia de las mujeres, en este año tan especial que cumplimos 70 años”.

La Asociación Nacional de Mujeres Periodistas ANMPE, a través de su presidenta Patricia Alrringo, presentó el Segundo Estudio de Mujeres Periodistas: Equidad de Género e Inteligencia Artificial, realizado junto a la Universidad de los Andes, el cual arrojó datos reveladores de la realidad de los medios de comunicación en el país.

Entre los hallazgos relevantes la presidenta ANMPE, destacó que “este estudio no es muy alentador en sus datos entregados, las profesionales calificaron la satisfacción laboral con nota 5.8 y en regiones solo marca un 5.0. Acerca de la libertad en la toma de decisiones, las encuestadas dieron nota 5,4 y en regiones 4,9.

El estudio en equidad de género es un aterrizaje al trato y oportunidades de mujeres v/s hombres en medios de comunicación que promedia nota 5,2.

¿Qué dice la inteligencia artificial?

Respecto al uso de la IA la profesional señaló el 58% de nuestras encuestadas no la utiliza, y la preocupación más grande de las mujeres periodistas es la dificultad para diferenciar el trabajo profesional y el generado por esta. La desinformación sigue siendo uno de los peligros en aumento y un 24% cree que se perderán puestos de trabajo.

Este estudio en relación con el realizado el 2022, muestra que “seguimos con una brecha de género importante, hay una baja en cargos de liderazgos, y una nota roja respecto del trato de hombres/mujeres en medios de comunicación, siendo más baja en TV. El uso de IA es un desafío que va a pasos gigantes, el llamado es a no tenerle miedo, a seguir capacitándose y aplicarla a lo laboral como un asistente” enfatizó Patricia Alrringo.

El debate se desarrolló en un contexto marcado por datos preocupantes: según el VI Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile, solo el 25,6% de las gerencias de primera línea están lideradas por mujeres, y cifras de Forbes revelan que el 75% de las ejecutivas ha enfrentado el síndrome del impostor en su carrera profesional.

Entre las panelistas también destacaron: Paula Daza, directora ejecutiva CIPS-UDD, Carmen Gloria Larenas, Teatro Municipal, Magdalena Zapata, Jaqueline Gómez – Decana de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad Finis Terrae.