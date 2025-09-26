;

Médicos Sin Fronteras suspende sus operaciones en Ciudad de Gaza ante ofensiva israelí

Según la institución, sus clínicas se encuentran rodeadas por las tropas de Israel.

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció este viernes la suspensión de sus actividades en Ciudad de Gaza debido al avance de las fuerzas israelíes en la zona.

Según la institución, el creciente nivel de riesgo para su personal ha hecho imposible continuar con la atención médica en los centros que gestiona.

En un comunicado, MSF explicó que sus clínicas se encuentran rodeadas por tropas israelíes que han lanzado una ofensiva con el objetivo de tomar el control de la ciudad.

“Los cada vez mayores ataques de las fuerzas israelíes han generado un nivel de riesgo inaceptable para nuestro personal, obligándonos a suspender unas actividades médicas vitales”, señaló la organización.

“Esto es lo último que queríamos”

Al respecto, Jacob Granger, coordinador de emergencias de MSF en Gaza, lamentó la medida y advirtió sobre la grave situación de los pacientes más vulnerables.

Esto es lo último que queríamos, ya que las necesidades en Ciudad de Gaza son enormes. Los bebés en cuidados neonatales, los heridos graves y los enfermos terminales no pueden moverse y se encuentran en grave peligro”, afirmó.

Aunque muchas personas han evacuado hacia el sur por las órdenes de las autoridades israelíes, MSF indicó que cientos de miles de residentes permanecen en la ciudad, sin posibilidad de abandonar la zona de hostilidades.

