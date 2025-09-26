;

AUDIO. Juan Francisco Rossel y su rol como capitán de Chile en el Mundial Sub 20: “Me siento un líder dentro del equipo”

“Tuvimos más de 20 partidos clase A, así que no es nada nuevo lo de mañana”, agregó el delantero de la UC de cara al debut ante Nueva Zelanda.

Javier Catalán

Conferencia de prensa Nicolás Córdova, Juan Francisco Rossel y Nicolás Suárez

06:07

Uno de los llamados a liderar a La Roja en el Mundial Sub 20 que comienza este sábado es Juan Francisco Rossel, delantero de Universidad Católica que ha sido uno de los fijos en el proceso de Nicolás Córdova.

En la conferencia de prensa este viernes, el atacante abordó el debut ante Nueva Zelanda y también se refirió a su rol como capitán de la selección chilena.

Revisa también:

ADN

“Llegó el día, mañana es nuestro debut. Estamos muy conscientes de que representamos a todo el país”, comenzó diciendo el jugador de la UC.

“Nos preparamos de buena forma, tuvimos más de 20 partidos clase A, así que no es nada nuevo lo de mañana. A eso se le suman las 45.000 personas que estarán presentes, lo que será algo muy lindo para nosotros”, agregó el delantero.

Sobre su rol como capitán, Juan Francisco Rossel sentenció que “es un privilegio. Me siento un líder dentro del equipo. Hay diferentes tipos de liderazgo y llevar la jineta implica un peso distinto, pero no me preocupo de eso. Creo que todos somos uno y, si estamos unidos, todo va a salir bien”.

