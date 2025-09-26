Hermanas buscan donaciones tras vandalizar memorial de Charlie Kirk y ser arrestadas

Kerri Rollo, de 23 años, y Kaylee Rollo, de 22, son dos hermanas de Arkansas, Estados Unidos que crearon una campaña para cubrir gastos legales luego de ser arrestadas por presuntamente destruir un memorial de Charlie Kirk.

En un video que se volvió viral, Kerri y Kaylee aparecen tirando velas y carteles del memorial mientras profieren insultos hacia el fallecido.

Tras los hechos, las acciones generaron críticas y repercusiones personales: Kerri fue despedida de su trabajo y Kaylee fue expulsada de la casa de su pareja.

El juez de paz Joseph Bollinger destacó que, aunque todos tienen derecho a la libertad de expresión, “pisotear un memorial es un ataque a la memoria de una persona”.

Revisa también Contra todo pronóstico: Jimmy Kimmel logra su mayor audiencia en su programa de regreso

El memorial recordaba a Kirk, asesinado el 10 de septiembre en Utah Valley University por Tyler Robinson, de 22 años, mientras participaba en un evento de su “American Comeback Tour”.

Finalmente, a raíz de los hechos, ambas hermanas enfrentan cargos de daños criminales de primer grado y fueron liberadas bajo fianza.

Mientras que, hasta el miércoles, la campaña de GoFundMe había recaudado cerca de $15.000 dólares para cubrir abogados y costos judiciales.