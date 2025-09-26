;

VIDEO. Hermanas buscan donaciones tras vandalizar memorial de Charlie Kirk y ser arrestadas

Hasta el miércoles, la campaña había recaudado cerca de $15.000 dólares.

Javiera Rivera

Hermanas buscan donaciones tras vandalizar memorial de Charlie Kirk y ser arrestadas

Kerri Rollo, de 23 años, y Kaylee Rollo, de 22, son dos hermanas de Arkansas, Estados Unidos que crearon una campaña para cubrir gastos legales luego de ser arrestadas por presuntamente destruir un memorial de Charlie Kirk.

En un video que se volvió viral, Kerri y Kaylee aparecen tirando velas y carteles del memorial mientras profieren insultos hacia el fallecido.

Tras los hechos, las acciones generaron críticas y repercusiones personales: Kerri fue despedida de su trabajo y Kaylee fue expulsada de la casa de su pareja.

El juez de paz Joseph Bollinger destacó que, aunque todos tienen derecho a la libertad de expresión, “pisotear un memorial es un ataque a la memoria de una persona”.

Revisa también

ADN

El memorial recordaba a Kirk, asesinado el 10 de septiembre en Utah Valley University por Tyler Robinson, de 22 años, mientras participaba en un evento de su “American Comeback Tour”.

Finalmente, a raíz de los hechos, ambas hermanas enfrentan cargos de daños criminales de primer grado y fueron liberadas bajo fianza.

Mientras que, hasta el miércoles, la campaña de GoFundMe había recaudado cerca de $15.000 dólares para cubrir abogados y costos judiciales.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad