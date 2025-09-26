Estos son los modelos de audífonos más seguros para el oído, según una otorrinolaringóloga

El uso de audífonos se ha masificado en los últimos años y hoy forman parte de la rutina diaria de un sinfín personas.

Ya sea para escuchar música, atender llamadas o concentrarse mientras se estudia, el accesorio es indispensable en distintos momentos de un jornada.

Eso sí, no todos toman en cuenta que se deberían considerar ciertas precauciones a la hora de usarlos. Una de las claves es la protección de la salud auditiva.

La situación puede tornarse aún más compleja si se considera la amplia variedad de modelos y diseños que se ofrecen en el mercado, incluyendo a los In-Ear (intraurales), On-Ear (supraurales) y Over-Ear (circumaurales).

Entonces, ¿Cuáles son los audífonos más seguros para el oído?

“En general lo más recomendado es el uso de los audífonos Over-Ear, que son los que cubren completamente el pabellón auricular, ya que al no introducirse en el conducto auditivo disminuye el riesgo de lesiones de este y además el desarrollo de infecciones”, explica a ADN.cl la doctora Francisca Fernández otorrinolaringóloga de Clínica Alemana.

“Ojalá además que estos audífonos cuenten con sistema de cancelación de sonido, ya que esto va a evitar tener que estar elevando de manera progresiva el volumen del dispositivo, lo que puede aumentar el riesgo de daño inducido por ruido", añade.

Para quienes lo desconocen, la cancelación de ruido es una tecnología que reduce el sonido ambiental no deseado, creando una experiencia auditiva más clara y tranquila. Funciona mediante micrófonos que captan el ruido externo y generan ondas sonoras invertidas que lo neutralizan. En general son más costosos que otros aparatos, pero la vale la pena la inversión.

Otros tips a la hora de usar audífonos

“Con respecto a las recomendaciones básicas, es importante recordar el riesgo de un potencial daño auditivo inducido por ruido, si es que se sobrepasan los límites de volumen que son considerados seguros del punto de vista auditivo, o bien si es que el oído es sometido por periodos prolongados a ruidos muy fuertes", complementa la experta.

Lo que se recomienda es que se limite el volumen de salida, asunto que puede ajustarse, por ejemplo, en la configuración de los teléfonos.

“lademás es importante limitar las horas de exposición, ojalá no más de 8 horas, a ruidos que sobrepasan los 85 o 90 decibeles”, añade Fernández.