Con las Fiestas Patrias ya en el pasado, la última versión del estudio 5C de Cadem indagó en las costumbres de los chilenos y reveló cuál es el método casero más valorado para enfrentar la resaca.

De acuerdo con los resultados, un 19% de los encuestados aseguró que “dormir todo el día” es la práctica más efectiva para disminuir los efectos del alcohol.

Cerveza Ampliar

En segundo lugar, con un 16% de las menciones, se posicionaron las bebidas isotónicas y dos clásicos de la gastronomía nacional. El mariscal y el caldillo de congrio, considerados revitalizantes tras una jornada de consumo.

Caldillo de congrio / Pablo Vera Lisperguer Ampliar

El sondeo, publicado en la última semana de septiembre, también abordó hábitos relacionados con el desayuno.

Mientras un 47% lo calificó como un “momento sagrado”, un 24% reconoció preferir quedarse en la cama unos minutos más y otro 24% admitió que solo necesita un café para comenzar el día.añana y un 24% afirmó que solo le basta con un café.