FOTOS. Estos son los métodos más elegidos por los chilenos para la “caña”, según Cadem

El estudio también exploró costumbres matinales, revelando que casi la mitad de los chilenos considera el desayuno como un momento esencial.

Resaca

Resaca

Con las Fiestas Patrias ya en el pasado, la última versión del estudio 5C de Cadem indagó en las costumbres de los chilenos y reveló cuál es el método casero más valorado para enfrentar la resaca.

De acuerdo con los resultados, un 19% de los encuestados aseguró que “dormir todo el día” es la práctica más efectiva para disminuir los efectos del alcohol.

Cerveza

En segundo lugar, con un 16% de las menciones, se posicionaron las bebidas isotónicas y dos clásicos de la gastronomía nacional. El mariscal y el caldillo de congrio, considerados revitalizantes tras una jornada de consumo.

Caldillo de congrio

El sondeo, publicado en la última semana de septiembre, también abordó hábitos relacionados con el desayuno.

Mientras un 47% lo calificó como un “momento sagrado”, un 24% reconoció preferir quedarse en la cama unos minutos más y otro 24% admitió que solo necesita un café para comenzar el día.añana y un 24% afirmó que solo le basta con un café.

