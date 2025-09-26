EE.UU. evalúa ataques contra narcotraficantes en Venezuela en las próximas semanas

La cadena estadounidense NBC News reveló que Estados Unidos estaría considerando operaciones militares dentro de Venezuela contra grupos narcotraficantes, lo que marcaría una escalada sin precedentes en la tensión bilateral.

Según el medio, cuatro fuentes consultadas aseguraron que tales acciones podrían llevarse a cabo “en cuestión de semanas” y contemplarían ataques con drones contra líderes narcos y laboratorios de droga.

El informe se enmarca en el despliegue naval que el gobierno de Donald Trump mantiene en el Caribe contra presuntos objetivos vinculados al narcotráfico.

En semanas recientes, fuerzas estadounidenses interceptaron y atacaron embarcaciones que, de acuerdo con Washington, transportaban drogas y narcotraficantes desde Venezuela.

Maduro responde con advertencias

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó estas versiones como un “relato burdo y falso” de EE.UU. y advirtió que una eventual agresión sería “el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Sudamérica”.

El chavismo también ha intensificado el adiestramiento militar de civiles y ha convocado a sus milicias a prepararse ante un posible escenario bélico.

La tensión se profundizó luego de que Washington declarara al “Cartel de los Soles” como organización terrorista y señalara a Maduro como su líder, ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.