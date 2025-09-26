;

EE.UU. evalúa ataques contra narcotraficantes en Venezuela en las próximas semanas

El presidente venezolano advirtió que una eventual agresión sería “el inicio de una guerra catastrófica”.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images

La cadena estadounidense NBC News reveló que Estados Unidos estaría considerando operaciones militares dentro de Venezuela contra grupos narcotraficantes, lo que marcaría una escalada sin precedentes en la tensión bilateral.

Según el medio, cuatro fuentes consultadas aseguraron que tales acciones podrían llevarse a cabo “en cuestión de semanas” y contemplarían ataques con drones contra líderes narcos y laboratorios de droga.

El informe se enmarca en el despliegue naval que el gobierno de Donald Trump mantiene en el Caribe contra presuntos objetivos vinculados al narcotráfico.

En semanas recientes, fuerzas estadounidenses interceptaron y atacaron embarcaciones que, de acuerdo con Washington, transportaban drogas y narcotraficantes desde Venezuela.

Revisa también

ADN

Maduro responde con advertencias

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó estas versiones como un “relato burdo y falso” de EE.UU. y advirtió que una eventual agresión sería “el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Sudamérica”.

El chavismo también ha intensificado el adiestramiento militar de civiles y ha convocado a sus milicias a prepararse ante un posible escenario bélico.

La tensión se profundizó luego de que Washington declarara al “Cartel de los Soles” como organización terrorista y señalara a Maduro como su líder, ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

ADN

Imagen referencial / Anadolu

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad