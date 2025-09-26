;

Datos sin acción: el gran obstáculo que enfrentan las empresas en 2025

Un estudio revela que más de la mitad de las organizaciones prioriza invertir en datos alternativos.

Matías Méndez

Getty Images

Getty Images / Vertigo3d

En un escenario donde el volumen de información crece a gran velocidad, las empresas se enfrentan a un desafío clave: transformar esa abundancia de datos en decisiones rápidas y certeras.

Revisa también

ADN

Según el estudio de Experian From Data to Decisions, el 55% de las organizaciones está enfocando sus esfuerzos en sumar nuevas fuentes de datos para fortalecer sus modelos analíticos, especialmente en áreas sensibles como la gestión de riesgos y la detección de fraudes.

Históricamente, la construcción de estos modelos solía tomar más de un año, debido a la fragmentación entre sistemas y al tiempo que los científicos de datos debían invertir en preparar y limpiar información.

Sin embargo, con plataformas unificadas que integran datos, analítica y software, este ciclo hoy puede reducirse a semanas, lo que permite a las compañías responder con agilidad a amenazas emergentes y cambios del mercado.

La integración eficiente no solo mejora los tiempos de respuesta, sino que también abre la puerta a modelos predictivos más precisos, a la incorporación de datos alternativos en el scoring crediticio y a una detección temprana del fraude, reduciendo riesgos y pérdidas financieras.

“En un entorno donde los datos crecen más rápido que la capacidad para procesarlos, el verdadero desafío no es tener más información, sino saber cómo integrarla de forma eficiente para tomar decisiones oportunas”, destacó Damián Ramos, vicepresidente de Software Solutions & Analytics - Spanish Latam en Experian.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad