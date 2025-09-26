Datos sin acción: el gran obstáculo que enfrentan las empresas en 2025

En un escenario donde el volumen de información crece a gran velocidad, las empresas se enfrentan a un desafío clave: transformar esa abundancia de datos en decisiones rápidas y certeras.

Según el estudio de Experian From Data to Decisions, el 55% de las organizaciones está enfocando sus esfuerzos en sumar nuevas fuentes de datos para fortalecer sus modelos analíticos, especialmente en áreas sensibles como la gestión de riesgos y la detección de fraudes.

Históricamente, la construcción de estos modelos solía tomar más de un año, debido a la fragmentación entre sistemas y al tiempo que los científicos de datos debían invertir en preparar y limpiar información.

Sin embargo, con plataformas unificadas que integran datos, analítica y software, este ciclo hoy puede reducirse a semanas, lo que permite a las compañías responder con agilidad a amenazas emergentes y cambios del mercado.

La integración eficiente no solo mejora los tiempos de respuesta, sino que también abre la puerta a modelos predictivos más precisos, a la incorporación de datos alternativos en el scoring crediticio y a una detección temprana del fraude, reduciendo riesgos y pérdidas financieras.

“En un entorno donde los datos crecen más rápido que la capacidad para procesarlos, el verdadero desafío no es tener más información, sino saber cómo integrarla de forma eficiente para tomar decisiones oportunas”, destacó Damián Ramos, vicepresidente de Software Solutions & Analytics - Spanish Latam en Experian.