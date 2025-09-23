;

Crisis mundial del agua: científicos advierten que 750 millones sufrirán escasez a fin de siglo

Los expertos estiman que el 35% de las zonas críticas enfrentará su primer evento de este tipo en unos 15 años.

Javiera Rivera

Referencial

Referencial / Photo by cuellar

Un estudio publicado en Nature Communications alerta sobre la inminente aparición de episodios simultáneos de sequía y desabastecimiento de agua a nivel mundial, fenómeno que los expertos llaman “Sequía del Día Cero”.

Este escenario describe el momento en que la demanda de agua supera la capacidad de suministro local por la falta de lluvias, la disminución del caudal de ríos y el aumento sostenido del consumo.

La investigación, liderada por Vecchia P. Ravinandrasana y Christian L. E. Franzke, del Centro de Física Climática de la Universidad Nacional de Pusan, advierte que incluso cumpliendo el límite de 1,5 °C de calentamiento, cientos de millones de personas enfrentarán escasez inédita.

Según Ravinandrasana, “las ‘Day Zero Droughts’ no son un escenario lejano: ya están ocurriendo”.

Revisa también

ADN

Entre las regiones más vulnerables figuran el Mediterráneo, el sur de África, Asia y parsequtes de Norteamérica, donde la dependencia del agua superficial aumenta el riesgo de colapso.

Los expertos estiman que el 35% de las zonas críticas enfrentará su primer evento de este tipo en unos 15 años, lo que podría dejar expuestas a 750 millones de personas hacia finales de siglo.

El trabajo utilizó más de 100 simulaciones climáticas para proyectar estos fenómenos bajo distintos escenarios. De acuerdo con Franzke, hasta “el 14% de los grandes reservorios podría secarse en su primer episodio de DZD, con impactos severos en la vida de las comunidades”.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad