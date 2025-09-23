Crisis mundial del agua: científicos advierten que 750 millones sufrirán escasez a fin de siglo

Un estudio publicado en Nature Communications alerta sobre la inminente aparición de episodios simultáneos de sequía y desabastecimiento de agua a nivel mundial, fenómeno que los expertos llaman “Sequía del Día Cero”.

Este escenario describe el momento en que la demanda de agua supera la capacidad de suministro local por la falta de lluvias, la disminución del caudal de ríos y el aumento sostenido del consumo.

La investigación, liderada por Vecchia P. Ravinandrasana y Christian L. E. Franzke, del Centro de Física Climática de la Universidad Nacional de Pusan, advierte que incluso cumpliendo el límite de 1,5 °C de calentamiento, cientos de millones de personas enfrentarán escasez inédita.

Según Ravinandrasana, “las ‘Day Zero Droughts’ no son un escenario lejano: ya están ocurriendo”.

Entre las regiones más vulnerables figuran el Mediterráneo, el sur de África, Asia y parsequtes de Norteamérica, donde la dependencia del agua superficial aumenta el riesgo de colapso.

Los expertos estiman que el 35% de las zonas críticas enfrentará su primer evento de este tipo en unos 15 años, lo que podría dejar expuestas a 750 millones de personas hacia finales de siglo.

El trabajo utilizó más de 100 simulaciones climáticas para proyectar estos fenómenos bajo distintos escenarios. De acuerdo con Franzke, hasta “el 14% de los grandes reservorios podría secarse en su primer episodio de DZD, con impactos severos en la vida de las comunidades”.