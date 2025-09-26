;

VIDEO. Agresión en vivo en Perú tras triunfo de U. de Chile: panelistas se enfrentaron por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Los comentaristas elevaron el tono de la discusión entre acusaciones e insultos.

Cristóbal Álvarez

Captura

Captura

Durante la emisión del programa deportivo peruano Mira lo que habla, la tensión tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana contra la Universidad de Chile escaló a los golpes y obligó a interrumpir la transmisión en vivo.

El cruce comenzó cuando Silvio Valencia acusó a su colega “Chevaristo” de recibir dinero de los “íntimos” para hablar bien del equipo.

Revisa también:

ADN

En medio de la discusión, Valencia lanzó además un comentario despectivo contra el gentilicio puneño, lo que encendió aún más los ánimos.

En cuestión de segundos, la discusión verbal se transformó en enfrentamiento físico. “Chevaristo” advirtió a la producción: “Sáquenme de cámara cuando me pare”.

Rápidamente, el panelista salió de cuadro y regresó para atacar a “El Sensei”, a quien golpeó en el cuello y redujo frente a cámaras, lo que obligó a la producción a cortar la transmisión de inmediato.

El incidente ocurrió en un contexto de fuerte frustración en Perú, tras la caída de Alianza Lima por 2-1 frente a Universidad de Chile en el partido de vuelta, resultado que selló su eliminación del torneo.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad