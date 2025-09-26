Durante la emisión del programa deportivo peruano Mira lo que habla, la tensión tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana contra la Universidad de Chile escaló a los golpes y obligó a interrumpir la transmisión en vivo.

El cruce comenzó cuando Silvio Valencia acusó a su colega “Chevaristo” de recibir dinero de los “íntimos” para hablar bien del equipo.

En medio de la discusión, Valencia lanzó además un comentario despectivo contra el gentilicio puneño, lo que encendió aún más los ánimos.

En cuestión de segundos, la discusión verbal se transformó en enfrentamiento físico. “Chevaristo” advirtió a la producción: “ Sáquenme de cámara cuando me pare”.

Rápidamente, el panelista salió de cuadro y regresó para atacar a “El Sensei”, a quien golpeó en el cuello y redujo frente a cámaras, lo que obligó a la producción a cortar la transmisión de inmediato.

El incidente ocurrió en un contexto de fuerte frustración en Perú, tras la caída de Alianza Lima por 2-1 frente a Universidad de Chile en el partido de vuelta, resultado que selló su eliminación del torneo.