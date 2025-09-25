U de Chile enfrenta a Alianza Lima en Coquimbo: formaciones, horario y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2025 / ERNESTO BENAVIDES

Este jueves 25 de septiembre, Universidad de Chile y Alianza Lima chocan por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

La llave está totalmente abierta luego de que el partido de ida, en Perú, terminara igualado sin goles.

Eso sí, los incaicos vienen acumulando más acción en cancha, pues vienen de jugar por el torneo local, donde golearon a Comercial Unido. En cambio, el cuadro azul ha podido descansar tras el receso por Fiestas Patrias y el Mundial Sub 20.

¿A qué hora y dónde ver el partido entre la U de Chile y Alianza Lima?

Universidad de Chile y Alianza Lima se medirán este jueves 25 de septiembre, a partir de las 21:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, sin público en las tribunas.

Este partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, este duelo será transmitido por la señal de D Sports y DGo.

Posibles formaciones

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.