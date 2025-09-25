;

U de Chile enfrenta a Alianza Lima en Coquimbo: formaciones, horario y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2025

Los azules enfrentan al cuadro incaico buscando meterse en semifinales del torneo. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

U de Chile enfrenta a Alianza Lima en Coquimbo: formaciones, horario y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2025

U de Chile enfrenta a Alianza Lima en Coquimbo: formaciones, horario y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2025 / ERNESTO BENAVIDES

Este jueves 25 de septiembre, Universidad de Chile y Alianza Lima chocan por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

La llave está totalmente abierta luego de que el partido de ida, en Perú, terminara igualado sin goles.

Eso sí, los incaicos vienen acumulando más acción en cancha, pues vienen de jugar por el torneo local, donde golearon a Comercial Unido. En cambio, el cuadro azul ha podido descansar tras el receso por Fiestas Patrias y el Mundial Sub 20.

Revisa también:

ADN

¿A qué hora y dónde ver el partido entre la U de Chile y Alianza Lima?

Universidad de Chile y Alianza Lima se medirán este jueves 25 de septiembre, a partir de las 21:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, sin público en las tribunas.

Este partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, este duelo será transmitido por la señal de D Sports y DGo.

Posibles formaciones

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad