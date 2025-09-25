;

Empresario es asaltado y retenido por delincuentes en Quilicura mientras compraba en un kiosco

Tras el hecho, la víctima fue encontrada en Lampa.

Juan Castillo

01:50

Durante la mañana de este jueves, un empresario fue asaltado y retenido por delincuentes en la comuna de Quilicura.

Según información policial, el hecho ocurrió a eso de las 06:30 horas, mientras la víctima compraba desayuno en un kiosco.

Tras realizar la compra, el hombre es abordado por tres antisociales, quienes lo subieron a su propio vehículo, reteniéndolo hasta liberarlo en la localidad de Lampa.

ADN

Más detalles los dio el mayor Salvador Caro, comisario de la 49° Comisaría Quilicura. “Alrededor de las 06:30 de la mañana, el dueño de una empresa colindante a este local donde se venden desayunos, haciendo su rutina diaria, se baja de su vehículo particular, en donde es abordado por tres personas“.

“Lo que sí quiero resaltar es la rápida acción que tuvo Carabineros. Llegamos en 10 minutos al lugar, en donde pudimos adoptar las primeras diligencias”, agregó.

Finalmente, el uniformado descartó la hipótesis de secuestro, indicando que “en ningún momento se le solicitó dinero o se vio alguna conducta extorsiva. Solamente se mantuvo retenida”.

Pese a que los delincuentes le sustrajeron especies personales, su celular y el vehículo, el afectado se mantiene sin lesiones.

