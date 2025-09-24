El desgarrador mensaje de Novak Djokovic tras la muerte de su mentor, Nikola Pilic: “Mi padre tenístico”

El mundo del tenis está de luto. El legendario exjugador croata Nikola Pilic, varias veces campeón de la Copa Davis como capitán y el gran mentor de Novak Djokovic, falleció el pasado lunes a sus 87 años en Opatija, al oeste de Croacia.

La noticia fue confirmada por la federación de tenis de dicho país, que destacó a Pilic como “uno de los mayores jugadores y entrenadores que el tenis croata haya dado”.

La partida del finalista de Roland Garros en 1973 conmocionó especialmente a Djokovic, quien se expresó este miércoles en sus redes sociales y publicó un emotivo mensaje para despedir a quien era considerado como su padre tenístico.

“Querido Sjor Niko: Recibí la triste noticia hoy mientras estaba en la cancha, terminando mi entrenamiento. Me invadió una sensación de vacío y tristeza. Espero que hayas sentido lo mucho que significaste para mí en mi carrera y en mi vida. Tu influencia en mi desarrollo como persona y como tenista es imborrable", parte el texto del serbio.

“Siento una eterna gratitud hacia ti y tu maravillosa esposa Mia por aceptarme como su propio hijo cuando tenía 12 años. Mis padres y hermanos siempre los sintieron como un miembro de la familia", continúa.

“Mi padre tenístico”

En esa línea, el exnúmero uno del mundo agregó que “cuando casi todos nos dieron la espalda y nuestro país estaba devastado por los bombardeos, Mija y tú nos tendiste una mano de apoyo e hicieron todo lo que estaba a su alcance para que mis hermanos y yo pudiéramos seguir viviendo nuestro sueño y practicando el deporte que amamos".

“Gracias por todos los momentos que he revivido hoy en mi mente y que permanecerán grabados en mi memoria toda mi vida. A pesar de la tristeza y las emociones encontradas que siento, tu imagen y los recuerdos de nuestros momentos compartidos me llenan de alegría y gratitud", complementó.

Finalmente, Novak Djokovic remarcó que “tu legado perdurará por mucho tiempo y generaciones recordarán tu carácter y hazañas con gran admiración. Todos tus logros como jugador, entrenador y seleccionador están escritos con letras de oro en la historia del deporte de los Balcanes y del tenis mundial. Para mí, sin embargo, lo más importante es poder llamarte con orgullo “Sjor Niko, mi padre tenístico”. Descansa en paz".