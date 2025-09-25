Director deportivo de Racing da luces sobre el futuro de Gabriel Arias: “Queremos que…”

Gabriel Arias atraviesa un complejo momento en Racing. El portero nacional ha cometido graves errores en los últimos partidos de la “Academia”, lo que le ha costado numerosas críticas en su contra e incluso la pérdida de la titularidad.

Por lo mismo, el futuro del arquero de 38 años ya comienza a ser tema en el cuadro argentino. El ex Unión La Calera termina su contrato a fines de este 2025 y si bien algunos hinchas piden su salida, todo indica que el golero se quedará en Avellaneda.

Así lo dejó a entrever el director deportivo de Racing, Sebastián Saja, quien abordó la situación contractual de Arias y confirmó que el club pretende retenerlo, al menos, hasta la temporada 2026.

“Queremos que Arias siga con nosotros. Me voy a juntar con su agente”, aseguró el directivo este jueves en diálogo con Radio La Red.

Lo cierto es que las últimas apariciones del portero defendiendo el arco de Racing no han sido buenas en cuanto a números. El guardameta recibió 10 goles en los últimos cinco partidos que disputó y en varios de ellos tuvo responsabilidad.

Por esa misma razón, el técnico Gustavo Costas decidió sacar a Gabriel Arias del equipo titular y puso en su lugar a Facundo Cambeses, quien fue clave en la serie ante Vélez Sarsfield que le dio a la “Academia” su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores.