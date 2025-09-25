;

Condenan a expresidente de Francia Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión en caso

La fiscalía francesa considera al exmandatario como el responsable de un pacto con Libia para que dicho país financie su campaña a cambio de favores diplomáticos.

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images / ALAIN JOCARD

La justicia de Francia condenó al expresidente Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión por asociación ilícita, en el caso sobre el presunto financiamiento ilegal por parte de Libia de su campaña electoral de 2007.

El tribunal pidió además la aplicación provisional de la pena, que no quedaría suspendida si el exmandatario recurre la sentencia. Dentro de un mes, la justicia debe informarle la fecha de su eventual entrada en prisión.

Financiamiento ilegal en campaña electoral

Nicolas Sarkozy, que gobernó entre 2007 y 2012, es considerado por la fiscalía el “verdadero” responsable de un pacto con el difunto dictador libio Muamar Gadafi.

Los investigadores creen que se prometió a Gadafi ayuda para restaurar su imagen internacional a cambio de dinero para financiar su campaña electoral de 2007, después que se acusara a Trípoli de atentar contra un avión en Escocia y otro en Níger.

