Tragedia en el espectáculo: actor murió en pleno escenario tras sufrir un paro cardíaco

Una tragedia en vivo conmocionó a los asistentes a la tradicional Ramleela de Chamba, en Himachal Pradesh, India, cuando el actor Amresh Mahajan, de 70 años, se desplomó en el escenario tras sufrir un paro cardíaco. Todo quedó registrado en un video que se ha viralizado en redes sociales.

Mahajan interpretaba al rey Dashrath el martes de esta semana. En un punto de la función, mientras pronunciaba sus línea, se inclinó hacia un compañero de escena y perdió el conocimiento.

Al principio, los intérpretes que lo acompañaban pensaron que formaba parte de la actuación, pero segundos después pidieron ayuda.

El telón cayó de inmediato y Mahajan fue trasladado de urgencia al Colegio Médico y Hospital del Gobierno Pt Jawahar Lal Nehru, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Según sus cercanos, había anunciado que este sería su último año sobre el escenario.

Advertencia: Las siguientes imágenes pueden resultar sensibles para algunas personas. Se recomienda discreción al visualizarlas.