Millie Bobby Brown ya tiene un importante papel asegurado en un nuevo proyecto de Netflix

Millie Bobby Brown se ha convertido en una de las actrices jóvenes más populares de los últimos años, con millones de seguidores que siguen de cerca cada uno de sus pasos.

A sus 21 años, la británica ha participado de destacados títulos de la mano de Netflix, siendo el más importante Stranger Things, con el que saltó a la fama internacional.

Con su edad y la versatilidad mostrada en otros proyectos, Millie tiene un futuro prometedor y desde ‘La Gran N’ quieren aprovecharlo al máximo con sus contratos.

Es por eso que, de cara al estreno de Stranger Things 5, marcando el final de la historia, ya piensan en su siguiente papel importante.

De manera concreta, la intérprete se encuentra negociando para protagonizar la película Perfect, que narrará la historia de la gimnasta olímpica Kerri Strug.

Según fuentes cercanas (vía Deadline), el proyecto ya cuenta con Gia Coppola como directora y desde la compañía ya están en proceso de asegurar los derechos del filme. Esto, ya que aún existen posibilidades de que recaiga en otro firma.

La película será escrita por Ronnie Sandahl, mientras que Brown también participará como productora bajo su sello PMCA. Los productores principales son Nik Bower para Riverstone Pictures y Thomas Benski para Magna Studios.

A falta de solo detalles para que todo se concrete, la producción debería comenzar durante los próximos meses, con el rodaje planificado para la primavera boreal.

Una imagen potente

Kerri Strug fue integrante del equipo femenino de gimnasia de los Estados Unidos que participó en los Juegos Olímpicos de 1996, conocidos como ‘Los Magnificent Seven’.

En una de las escenas más icónicas del olimpismo moderno, Strug completó un salto de vault con un tobillo gravemente lesionado para asegurar la medalla de oro por equipos, y luego fue cargada por su entrenador fuera de la pista.

La idea del filme es justamente retratar esa determinación sobrehumana, logrando un biopic con toques emocionales en medio de un importante contexto deportivo.