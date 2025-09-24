Uno de los arrestados en Argentina por robo a casa de Pampita era buscado en Chile por dispararle a detective: “Tenemos derecho a juzgarlo acá”

3 de los 7 chilenos arrestados en Argentina por robo a casa de Pampita tenían órdenes de detención en Chile

Una investigación conjunta entre Chile y Argentina permitió la detención de nueve personas implicadas en el robo a la vivienda de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain en Buenos Aires, entre ellas ciudadanos chilenos, un colombiano y un venezolano.

Según el prefecto Marco Ramírez, “a través de la información que se relaciona con nuestro agregado policial en Buenos Aires e Interpol, se logra determinar que los sujetos que cometen un robo a la casa de la artista (…) estaba conformada por siete ciudadanos chilenos”.

“Esta banda también había actuado en otros hechos aquí en la región Metropolitana, delitos violentos, de encerronas (…) un detective fue atacado y herido de forma grave”, señaló Ramirez.

El fiscal Jorge Reyes señaló que la banda cometió, la misma noche del 6 de septiembre, “cuatro delitos: uno en Estación Central, uno en Maipú y dos en la comuna de La Florida, en lo que fue básicamente un ‘tour delictual’ (…) Por eso formalizamos por robo con homicidio”.

“Tenemos el derecho de juzgarlos acá”

Reyes explicó que, tras estos hechos, algunos miembros huyeron a Argentina, donde continuaron delinquiendo, y que la detención fue posible gracias a la coordinación con la policía argentina y la unidad de extradición y extranjería de la Fiscalía Nacional.

En suma, Reyes informó que “una de las personas detenidas y que estaba con identidad falsa sería el autor directo del disparo contra el funcionario policial”. El fiscal aseguró que: “Nosotros tenemos el derecho de juzgarlos acá, hemos tenido solicitar la extradición”.

Las autoridades destacaron que la banda mantiene un patrón de violencia y movilidad transnacional, afectando domicilios en Argentina y cometiendo portonazos en Chile, y aseguraron que continuarán las diligencias para desarticular completamente el grupo.