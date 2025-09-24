;

La mayoría son chilenos: confirman nacionalidad de banda que realizó millonario robo en casa de Pampita

La policía detuvo a siete acusados en un hotel de Once y a un octavo en La Boca.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a ocho personas implicadas en el robo perpetrado en la casa de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, entre ellos ciudadanos chilenos, un colombiano y un venezolano.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en los barrios de Once y La Boca, gracias al trabajo de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3. Siete de los acusados fueron arrestados en un hotel de Once, mientras que el octavo fue detenido en La Boca, cuando circulaba en un Fiat Cronos que servía de apoyo a la banda durante la fuga.

El seguimiento de los vehículos involucrados comenzó tras la revisión de cámaras de seguridad y la intervención del Centro de Monitoreo Urbano, lo que permitió localizar a los sospechosos en el hotel ubicado sobre la calle Callao al 40.

Al ingresar, los delincuentes intentaron escapar, pero fueron capturados por la policía. En una de las habitaciones se encontraron los objetos sustraídos, reconocidos por la víctima, además de herramientas utilizadas para cometer delitos, como ganzúas y palancas.

De manera paralela, en La Boca fue detenido un ciudadano venezolano vinculado al hecho, junto al auto de apoyo de la banda. Además, ayer se había robado un vehículo Volkswagen Suran utilizado para transportar la caja de seguridad robada.

Según la investigación, el asalto ocurrió el viernes por la noche, cuando los delincuentes ingresaron a la vivienda violentando una puerta que da al patio trasero, lindante con las vías del ferrocarril.

Entre los detenidos figuran los chilenos: Juan Alberto Lepe Moraga (29), Giovanni Hernán Figueroa Vargas (23), Carlos Carmona Rebarca (19), Medina Jonculeo Bayron Merardo (25), Robinson Abarca Hernández (26), Andrés Ignacio Aravenas Torres (23) y un menor de 17 años, todos con pedido de captura internacional.

