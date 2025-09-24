;

Mito o realidad: Oxford aclara si beber alcohol “moderadamente” puede ser beneficioso para la salud

El análisis fue realizado con más de un millón de personas y entregó resultados contundentes.

Un nuevo estudio internacional liderado por la Universidad de Oxford derribó un mito muy extendido: la idea de que beber alcohol de manera moderada podría ser beneficioso para el cerebro.

La investigación, publicada en la revista BMJ Evidence Based Medicine, analizó datos genéticos y observacionales de más de un millón de personas en EE. UU. y el Reino Unido.

Y los resultados fueron claros. Aunque los datos iniciales parecían indicar que un consumo bajo de alcohol reducía el riesgo de demencia, el análisis demostró que cada sorbo adicional aumentaba el riesgo de deterioro cognitivo.

De esta forma, la investigación reveló que no existe ningún nivel “neuroprotector” de alcohol. “El riesgo crece de manera constante con la ingesta”, concluyeron los autores.

El estudio también señaló que las asociaciones fueron más claras en personas de ascendencia europea, aunque advierten que los hallazgos deben ser considerados en el debate global.

Sin embargo, el mensaje es directo: no hay un consumo seguro de alcohol cuando se trata de proteger el cerebro del riesgo de demencia.

