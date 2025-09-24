“Me gustaría volver a la U, el fútbol da muchas vueltas y en Europa ya no me estaba encantando el fútbol”

La Universidad de Concepción está teniendo una segunda vuelta de ensueño en la Primera B, donde suma 5 triunfos en los últimos 6 partidos, lo que mantiene al equipo como único líder de la competencia.

Uno de los que ha sido pieza clave del “campanil” en esta racha es Luis Rojas, volante de 23 años que llegó en la ventana de fichajes de invierno y rápidamente se hizo con un puesto de titular.

El formado en Universidad de Chile volvió a nuestro país con la misión de reencontrarse con el fútbol, luego de partir muy joven a Europa, donde no lo pasó bien. “Allá no tuve mucha continuidad y ahora que estoy jugando todos los partidos, me siento súper bien”, señaló en conversación con 24 Horas.

“En Europa ya no me estaba encantando el fútbol, entonces decidí cerrar el contrato y venirme a Chile. El tiempo es ahora y por eso me vine, para jugar. Estoy muy agradecido de Universidad de Concepción y de todos los que están ahí porque me han apoyado mucho”, agregó el “10”, que en el Viejo Continente jugó en Crotone, Pro Vercelli y FK AS Trenčín.

Su sueño de volver a la Universidad de Chile

Antes de ir a Europa, Luis Rojas solo alcanzó a disputar cinco partidos en la U de Chile, por lo que este gran nivel en Concepción lo ilusiona con regresar al club de sus amores.

“El fútbol da muchas vueltas y haciendo las cosas bien se puede llegar. Me gustaría, porque estuve desde muy chico en la U y quiero volver a jugar ahí; estar, ganar cosas y jugar, que es lo que más quiero”, sentenció.