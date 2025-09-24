Jugador de Alianza Lima es insultado por un hincha de la U en la vía pública: “Te vamos a...” / Raul Sifuentes

Solo queda un día para el duelo en el que Universidad de Chile y Alianza Lima definirán al último clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Ambas escuadras ya se encuentran en la Región de Coquimbo para disputar el encuentro en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde uno de los futbolistas del club peruano sufrió una lamentable situación.

Fernando Gaibor, volante de los “íntimos”, se encontraba respondiendo preguntas de la prensa a las afueras de su hotel de concentración, cuando un hincha de la U pasó por detrás y, sin motivo alguno, le gritó: “Los vamos a culi... peruanos culi...”.

El mediocampista ecuatoriano, lejos de responder y generar un altercado mayor, optó por quedarse en silencio y sonreír incómodo, para luego dar por terminada la conferencia ante los medios.

Pese a que el partido se jugará a puertas cerradas por el castigo que arrastra la U tras lo ocurrido en Avellaneda, el ambiente está tenso entre azules y peruanos, más aún con las diferentes denuncias que ambas instituciones han enviado a la Conmebol.