VIDEOS. Michelle Bachelet tras ser propuesta por el Presidente a la Secretaría General de la ONU: “Es un honor para mí, conozco muy bien Naciones Unidas”

La exmandataria destacó el papel clave del organismo en la paz global, mientras Gabriel Boric valoró su trayectoria y pidió que el cargo recaiga en América Latina.

Martín Neut

Michelle Bachelet - ONU - Gabriel Boric

Michelle Bachelet - ONU - Gabriel Boric / Foto X @mjossandon

La expresidenta Michelle Bachelet se refirió a su nominación como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, impulsada por el Presidente Gabriel Boric, destacando el rol del organismo y su compromiso con la paz.

“Es un honor para mí. Conozco muy bien Naciones Unidas, he sido presidenta del país y, sin duda, creo que Naciones Unidas ha jugado y seguirá jugando un rol fundamental en un mundo de paz, un mundo donde todos podamos tener una vida mejor”, señaló Bachelet tras el anuncio.

El Presidente Boric, en tanto, defendió la candidatura resaltando su trayectoria y capacidad para generar consensos.

“Sería la primera en la historia”

“Es una mujer que ha sido dos veces presidenta de nuestro país, que fue ministra de Defensa y de Salud, que fue secretaria general de ONU Mujeres y estuvo a cargo de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Siempre busca construir puentes entre quienes piensan distinto”, afirmó.

El mandatario agregó que es momento de que este cargo recaiga en América Latina y sea liderado por una mujer.

“Sería la primera secretaria general en la historia de Naciones Unidas. Por lo tanto, la presentamos con mucha humildad y también con mucha convicción”, expresó.

