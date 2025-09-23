Expolicia venezolano y crimen organizado extranjero en Chile: “Se está creando una nueva banda (…) y va a ser una nueva delincuencia”

Un expolicía venezolano advirtió sobre el riesgo de que los secuestros exprés aumenten en Chile, en un contexto donde la delincuencia organizada proveniente de Venezuela estaría migrando a otros países de Latinoamérica.

Leonardo Díaz Paruta, excomisario antisecuestros de Caracas, señaló que la banda Tren de Aragua casi ha desaparecido, y que una nueva agrupación, llamada Tren del Llano, podría convertirse en un grupo más violento y expandirse regionalmente.

“Ahorita se está creando una nueva banda que se llama Tren del Llano (…) y va a ser esta nueva delincuencia, una delincuencia también muy dañina, muy violenta”, advirtió Díaz a La Tercera.

Delincuentes salieron por falta de oportunidades

Díaz recordó un caso de 1995 en el que el beisbolista venezolano Gustavo Polidor González fue secuestrado y recibió dos disparos frente a su hijo de tres años.

Según el excomisario, “menos mal que el niño no recibió ningún impacto. Él recibió los dos impactos y prácticamente murió de inmediato. Ese caso causó muchísimo impacto en Venezuela y en los Estados Unidos”.

Díaz Paruta explicó que los grupos delictuales salieron de Venezuela por la falta de oportunidades y que, por la violencia que ejercen, podrían replicar su modus operandi en Chile.

“La policía tiene que hacerse sentir”

FOTO: STRINGER / AGENCIAUNO Ampliar

“Puede terminar muy mal. Yo creo que las autoridades, de alguna manera, tienen que hacerse fuertes (…) identificar a estas personas que están cometiendo esos delitos y, si tienen la complicidad de ciudadanos extranjeros, extraditarlos, deportarlos. La policía tiene que hacerse sentir”, sostuvo.

El excomisario insistió en que el secuestro exprés y la violencia asociada no son fenómenos aislados, sino una amenaza que podría intensificarse si no se implementan medidas de control efectivas.

“En Venezuela la única forma que hay para sobrevivir es el tráfico de drogas, el secuestro, el robo a personas, a negocios (…) ellos tienen que salir a buscar otros horizontes”, concluyó Díaz.