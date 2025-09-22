;

“The Seduction”: de qué trata la nueva serie de HBO Max, adaptación de un clásico literario

La producción francesa otorga una nueva mirada a una historia ya conocida.

José Campillay

"The Seduction": de qué trata la nueva serie de HBO Max, adaptación de un clásico literario

Warner Bros. sigue trabajando en la expansión de sus distintas marcas, poniendo un foco especial en la creación de contenido original, sobre todo bajo el alero de HBO Max.

En este escenario, uno de los próximos estrenos para la plataforma de streaming es The Seduction, un proyecto que reúne interesantes nombres de la industria.

Se trata de una serie francesa que propone una mirada renovada sobre la célebre novela Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos.

El título fue anunciado en el Festival de Ficción de La Rochelle en Francia y cuenta con un elenco estelar encabezado por Anamaria Vartolomei, quien encarna a Isabelle de Merteuil, personaje central de esta historia.

La acompañan Diane Kruger como Madame de Rosemonde, Vincent Lacoste en el rol del Vicomte de Valmont y Lucas Bravo como el Comte de Gercourt.

También forman parte del reparto Noée Abita, Julien de Saint-Jean, Fantine Harduin, Samuel Kircher y Sandrine Blancke, completando un grupo que promete dar vida a una intrincada red de pasiones, traiciones y poder.

La serie está dirigida por Jessica Palud y creada por Jean-Baptiste Delafon, quien además participó en los guiones junto a Palud y Gaëlle Bellan.

Producida por NABI Productions y Felicita Films, la producción se filmó en castillos y locaciones históricas en Normandía y la Île-de-France, apostando por un despliegue visual que combina elegancia con realismo.

Detalles de la historia

Más allá del atractivo estético, The Seduction se diferencia de anteriores adaptaciones al colocar el foco en Merteuil como protagonista de su propia narrativa.

Según explicó Palud en una entrevista, “Merteuil es una mujer extremadamente inteligente que es engañada por Valmont”.

“A través de su inteligencia lo supera, y mediante una suerte de proto-feminismo decide que nunca más se dejará engañar por los hombres”, añade.

La directora también subrayó que en esta versión otros personajes, como Madame de Rosemonde, adquieren mayor relevancia y sirven de contrapunto en el viaje de la protagonista.

El resultado es una propuesta que combina drama de época con un discurso contemporáneo sobre el poder, la libertad emocional y la lucha por la autonomía femenina en un mundo hostil.

Con intriga, ambición y deseo en el centro de la trama, The Seduction promete darle un nuevo aire a un clásico de la literatura que sigue despertando interés más de dos siglos después de su publicación.

La fecha de estreno está agendada para el próximo 14 de noviembre de este 2025 en HBO Max.

