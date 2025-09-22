Weapons: la película de terror más aclamada de este 2025 podría tener un spin-off enfocado en un particular personaje

El fenómeno que significó Weapons este año aún no termina. Tras convertirse en un éxito de taquilla y crítica, su director, Zach Cregger, confirmó que ya trabaja en una precuela que explorará los orígenes de uno de los personajes más inquietantes de la cinta: la tía Gladys, interpretada por Amy Madigan.

“Es real y he estado hablando con Warner Bros. al respecto. Hay una historia y estoy muy emocionado. No son tonterías”, aseguró el cineasta en entrevista con Fangoria.

Según explicó, la idea no nació después del triunfo en salas, sino que ya estaba rondando su cabeza desde antes del estreno. “Estaba listo. Tenía la historia en el bolsillo antes de que la película saliera”.

La elección de Gladys como figura central no sorprende. Su presencia en la historia marcó a la audiencia gracias a una actuación perturbadora y un diseño visual que rozaba lo sobrenatural.

Críticos coinciden en que Madigan se roba cada escena, lo que despertó la curiosidad por conocer más sobre el trasfondo del personaje.

Cregger comentó que parte del material sobre Gladys quedó fuera del montaje final, lo que ahora podría servir como base para la nueva película.

Aunque por ahora no existen fechas de producción confirmadas ni mayores detalles sobre el guion, la sola confirmación del proyecto ha generado entusiasmo en la comunidad de fanáticos del terror.

Ampliar

El director, sin embargo, tiene su agenda cargada. Actualmente se encuentra en Praga preparando el reinicio cinematográfico de Resident Evil para Sony.

Ese compromiso podría retrasar el inicio formal de la precuela, aunque el hecho de que ya exista un desarrollo previo aumenta las posibilidades de verla en pantalla.

Más allá de los tiempos, la confirmación de Cregger es una señal clara de que Warner Bros. quiere seguir expandiendo el universo de Weapons.

Y aunque algunos podrían temer que explicar demasiado sobre Gladys reste misterio, el propio director parece convencido de que aún queda un terreno fértil para explorar sin perder la esencia de su personaje.