Hallan cuerpo momificado a 4.400 metros de altura en la cordillera de Alto del Carmen región de Atacama

Un cuerpo momificado fue hallado por andinistas en la localidad de Chollay, comuna de Alto del Carmen, en la región de Atacama. El hallazgo se produjo en un sector de difícil acceso, a unos 4.400 metros de altura, lo que obligó a un operativo especial para retirar los restos.

Según explicó el fiscal adjunto de Vallenar, Nicolás Meléndez, la Fiscalía ordenó la concurrencia de personal especializado, destacando que “funcionarios del Gope, quienes tienen la experticia de desarrollar tareas de rescate de este tipo”.

Detalló que “los efectivos lograron descender con el cuerpo sólo dos días después debido a las condiciones que obligaron a extremar las medidas de seguridad”.

Restos no serían recientes

Los restos correspondían a un hombre adulto que vestía jeans, zapatos y cinturón, encontrados sobre piedras de gran tamaño.

El persecutor precisó que la data de muerte no sería reciente y que la investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI de Copiapó y el Servicio Médico Legal, quienes buscan establecer identidad y causa del fallecimiento.

Meléndez añadió que, dada las características, no se descarta que pueda tratarse de un criancero dedicado a labores de transhumancia, y subrayó que “se investigarán denuncias que existan en la provincia y que se encuentren vigentes para avanzar en el esclarecimiento de este hallazgo”.