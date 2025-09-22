Expertos revelan los alimentos que protegen la vista de los niños y reducen el riesgo de miopía / JC Visual Studio

La miopía es cada vez más frecuente en el mundo: se estima que para 2030 más de 3.300 millones de personas vivirán con este trastorno visual.

Esto, no solo afecta al rendimiento escolar en los más pequeños, sino que también aumenta el riesgo de complicaciones como cataratas, glaucoma o incluso ceguera irreversible en casos severos.

Frente a este panorama, la profesora Ana Belén Ropero Lara, titular de Nutrición y Bromatología, destacó en The Conversation que la alimentación puede jugar un papel clave en la prevención de la miopía infantil.

Nutrientes que ayudan a proteger la visión

Según la especialista, los alimentos ricos en vitamina A y carotenos –presentes en zanahorias, boniatos, espinacas, hígado o huevos– son esenciales porque participan en la formación de la rodopsina, pigmento indispensable para la visión.

Además, el zinc (carne, frutos secos, legumbres, cereales integrales) contribuye a este proceso, pero suele consumirse en cantidades insuficientes.

Las vitaminas C, E y ácido fólico (B9), habituales en frutas, verduras y legumbres, también son protectoras frente a alteraciones visuales, mientras que un déficit puede empeorar la salud ocular.

En cuanto a grasas, las investigaciones recientes apuntan que los ácidos grasos omega-3, en especial el EPA presente en pescados grasos como sardinas, salmón o caballa, están vinculados con un menor riesgo de miopía en niños y adolescentes.