Captan momento exacto en que carabineros dispara a hombre en La Serena

Un video que se difundió ampliamente en redes sociales muestra el momento en que Carabineros de La Serena disparan contra un hombre que amenazaba a transeúntes y locatarios con un hacha en la población Juan Soldado.

En las imágenes se observa a los efectivos advirtiendo en reiteradas ocasiones al sujeto que baje el arma, pero ante la negativa del hombre, realizaron al menos tres disparos.

Tras el procedimiento, la persona, de nacionalidad colombiana, fue trasladada al Hospital de La Serena con heridas por impacto balístico.

José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, precisó que: “Vamos a realizar el trabajo del sitio de suceso y entrevistar a los funcionarios policiales. Se levantará evidencia científica que permita establecer las circunstancias de este hecho”.

Los detectives de la PDI trabajan junto a peritos del laboratorio de criminalística regional para esclarecer los detalles del incidente, mientras el caso sigue en desarrollo.