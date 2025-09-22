Cantante chileno hace historia al ser incluido en “Fortnite” con un entretenido emote

FloyyMenor logró un importante hito en el mundo de los videojuegos al convertirse en el primer cantante urbano chileno en aparecer en Fortnite, el popular videojuego desarrollado por Epic Games.

Y es que los jugadores del exitoso shooter ya pueden adquirir el emote Peligrosa en la tienda del juego, una coreografía inspirada en su éxito musical homónimo.

Se trata de uno de los sencillos más icónicos de Alan (su nombre real), respaldado por más de 800 millones de reproducciones en plataformas de streaming.

La canción se ha posicionado en lo alto de la escena musical chilena, pero también con un impacto a nivel global que le permitió llegar al videojuego.

El emote Peligrosa se lanzó como parte de la actualización v37.30 de Fortnite, correspondiente a la temporada 4 del capítulo 6.

Disponible por 500 V (la moneda virtual del juego), este emote ha sido bien recibido por la comunidad de jugadores, quienes han compartido sus reacciones en redes sociales y plataformas de video.

La inclusión de este baile no solo destaca el talento de FloyyMenor, sino que también resalta la creciente influencia de la música urbana en la cultura digital global.

El segundo chileno en Fortnite

Si bien FloyyMenor tiene un gran impacto con este hito en su carrera y es el primer cantante chileno en llegar a Fortnite, no es el primer chileno en aparecer.

Y es que el artista se une a Pedro Pascal como los únicos chilenos que han sido representados en el título. El actor fue inmortalizadocon una skin basada en su personaje de The Mandalorian.

Con este logro, FloyyMenor no solo consolida su carrera musical, sino que también se posiciona como un referente en la convergencia entre la música y los videojuegos, ámbitos que cada vez están más interconectados en la cultura contemporánea.