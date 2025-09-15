Goleador y cantante: Jugador italiano aparecerá en “EA Sports FC 26″ como futbolista y también en la banda sonora

Ya estamos en la cuenta regresiva para el lanzamiento del EA Sports FC 26, que, como cada año, se posiciona como uno de los lanzamientos más esperados.

Con el pasar del tiempo hemos conocido diversos detalles sobre el juego, con variados aspectos claves para cada modalidad y el gameplay como tal.

Bajo este escenario, durante las últimas horas se dio a conocer el soundtrack oficial del videojuego, que cuenta con un amplio abanico de artistas que llevan su música al simulador de Electronic Arts.

Pero en esta oportunidad incluye una sorpresa muy llamativa, ya que incluye a un futbolista activo, quien aporta con una canción propia.

Se trata nada más y nada menos que de Moise Kean, delantero de la Fiorentina que mantiene una carrera aparte como cantante.

El italiano no solo aparecerá como jugador, sino que también formará parte de la banda sonora con su sencillo Bombay, teniendo una presencia muy importante dentro del título.

“En el campo y en el ritmo. ¿Por qué elegir cuando puedes dominar a ambos? Bombay está en la banda sonora de FC26″, anunció Kean a través de su cuenta de Instagram en colaboración con EA.

La lista musical reúne 109 canciones de artistas de más de 30 países, con géneros que van desde el rock hasta la electrónica, pasando por ritmos urbanos, R&B y afrobeats, donde el jugador tendrá una participación inédita.

La faceta artística de Kean

Moise Kean se presenta bajo el nombre artístico KMB y el hecho de convertirse en el primer futbolista profesional activo en aparecer en el soundtrack de la franquicia es un gran paso en su carrera artística.

“El fútbol y la música son pasiones que unen a personas en todo el mundo, sin importar sus diferencias. Formar parte de FC 26, no solo como jugador sino también como artista, es un sueño hecho realidad”, expresó.

Y si bien el jugador de 25 años sorprende con este hecho, no es una faceta completamente nueva, ya que incluso cuenta con un álbum, Chosen, lanzado en 2024.

De esta manera, Kean se transforma en una de las figuras más llamativas del juego, combinando su talento en la cancha con una inesperada proyección musical.