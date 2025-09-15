;

Goleador y cantante: Jugador italiano aparecerá en “EA Sports FC 26″ como futbolista y también en la banda sonora

El deportista que ha explorado en la música tendrá una canción en el soundtrack oficial.

José Campillay

Goleador y cantante: Jugador italiano aparecerá en “EA Sports FC 26″ como futbolista y también en la banda sonora

Ya estamos en la cuenta regresiva para el lanzamiento del EA Sports FC 26, que, como cada año, se posiciona como uno de los lanzamientos más esperados.

Con el pasar del tiempo hemos conocido diversos detalles sobre el juego, con variados aspectos claves para cada modalidad y el gameplay como tal.

Bajo este escenario, durante las últimas horas se dio a conocer el soundtrack oficial del videojuego, que cuenta con un amplio abanico de artistas que llevan su música al simulador de Electronic Arts.

Pero en esta oportunidad incluye una sorpresa muy llamativa, ya que incluye a un futbolista activo, quien aporta con una canción propia.

Revisa también:

ADN

Se trata nada más y nada menos que de Moise Kean, delantero de la Fiorentina que mantiene una carrera aparte como cantante.

El italiano no solo aparecerá como jugador, sino que también formará parte de la banda sonora con su sencillo Bombay, teniendo una presencia muy importante dentro del título.

En el campo y en el ritmo. ¿Por qué elegir cuando puedes dominar a ambos? Bombay está en la banda sonora de FC26″, anunció Kean a través de su cuenta de Instagram en colaboración con EA.

La lista musical reúne 109 canciones de artistas de más de 30 países, con géneros que van desde el rock hasta la electrónica, pasando por ritmos urbanos, R&B y afrobeats, donde el jugador tendrá una participación inédita.

La faceta artística de Kean

Moise Kean se presenta bajo el nombre artístico KMB y el hecho de convertirse en el primer futbolista profesional activo en aparecer en el soundtrack de la franquicia es un gran paso en su carrera artística.

“El fútbol y la música son pasiones que unen a personas en todo el mundo, sin importar sus diferencias. Formar parte de FC 26, no solo como jugador sino también como artista, es un sueño hecho realidad”, expresó.

Y si bien el jugador de 25 años sorprende con este hecho, no es una faceta completamente nueva, ya que incluso cuenta con un álbum, Chosen, lanzado en 2024.

De esta manera, Kean se transforma en una de las figuras más llamativas del juego, combinando su talento en la cancha con una inesperada proyección musical.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad