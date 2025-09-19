;

Vuelve la lluvia en Fiestas Patrias: en estas regiones de Chile caerán precipitaciones el sábado 20 de septiembre

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió su pronóstico del tiempo para las jornadas venideras.

Sebastián Escares

Las queridas Fiestas Patrias 2025 ya están en su pleno desarrollo en todas partes a lo largo y ancho de Chile.

Y es que prácticamente todas las personas del territorio nacional aprovechan estos días para realizar actividades al aire libre, descansar o asistir a las tradicionales fondas.

Sin embargo, un reciente pronóstico de la Dirección Meteorológica (DMC) anticipó probables lluvias en distintas regiones de Chile para este sábado 20 de septiembre.

¿En dónde lloverá este sábado 20 de septiembre?

En la zona central del país, se esperan temperaturas de 8º de mínima y 15º de máxima. En tanto, se esperan precipitaciones en los siguientes lugares: Valparaíso, Rancagua y Talca.

Misma situación que atravesará la capital, ya que se esperan chubascos en el Gran Santiago desde la tarde hasta horas de la noche del sábado.

Por otro lado, más al sur se prevén chubascos en las ciudades de Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique.

En tanto, en la zona insular del país, se espera que en el archipiélago de Juan Fernández caigan precipitaciones durante todo el sábado. Mientras que en Rapa Nui se esperan lluvias desde la madrugada del sábado hasta la noche de la misma jornada.

