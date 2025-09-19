;

FOTOS. “Una roja irresponsable...”: Prensa peruana barrió el piso con Carlos Zambrano tras el empate de Alianza con la U

Los periodistas del país vecino cerraron con “incertidumbre a la vuelta” pensando en la revancha de la próxima semana.

Gonzalo Miranda

Carlos Zambrano se fue expulsado en Alianza ante la U

Este jueves por la noche en Perú, la Universidad de Chile rescató en forzado empate sin goles por el duelo de ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, dejando la llave abierta para la definición de la próxima semana.

Duelo en Lima que, para la prensa local, queda marcado por la tonta expulsión de Carlos Zambrano en el conjunto ‘íntimo’. Al defensor le pusieron amarilla por una brutal entrada contra Matías Sepúlveda, y luego lo expulsaron por un manotazo contra Charles Aránguiz.

De ello se colgaron los medios incaicos para apuntar a un posible responsable del pobre empate sin goles: “Una roja irresponsable e incertidumbre a la vuelta”, tituló Depor apuntando contra Zambrano.

Mientras, los restantes medios como Líbero, La República y El Comercio apuntaron a una “llave abierta” para la revancha de la próxima semana en Coquimbo, así como lamentar la falta de gol del cuadro peruano.

Mira las reacciones de la prensa peruana

